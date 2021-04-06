В Минске благоустроят 17 площадок для выгула домашних животных

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в текущем году планируют благоустроить 17 площадок для выгула домашних животных. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве.

"В столице насчитывается 94 места для выгула домашних животных, которые для этого специально отвели местные исполнительные и распорядительные органы, в том числе есть 50 площадок с ограждением по периметру и снарядами для дрессировки. Состояние этих мест проверяем постоянно. По результатам весенних и осенних осмотров определили, что в текущем году благоустроим 17 мест для выгула животных - поменяем или отремонтируем ограждения, элементы для дрессировки", - рассказали в жилищном хозяйстве.

Создавать новые места для выгула домашних животных в этом году не планируют. Однако, как отметили в хозяйстве, при желании обустроить площадку для выгула домашних животных недалеко от дома горожане могут принять участие в финансировании по разработке для нее проектно-сметной документации и выполнению строительно-монтажных работ. Горожане должны обратиться в КУП ЖКХ района, где проживают, и предоставить предпроектную проработку и письменное согласие участвовать в финансировании, после чего документы отправят для вынесения окончательного решения в администрацию района.-0-