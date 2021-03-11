В Минске более 50 остановочных пунктов получили названия, еще 5 переименованы

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске более полусотни остановочных пунктов городского общественного транспорта получили названия, еще пять переименованы. Соответствующее решение Мингорисполкома от 22 февраля 2021 года №552 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, остановочному пункту на улице Свислочской за перекрестком с МКАД в направлении переулка Свислочского логично дано название "Сві́слацкая" ("Сви́слочская"), остановке на улице Павловского в направлении улицы Академика Красина - "Паўло́ўскага" ("Павло́вского") и т.п.

Остановка на переулке Инженерном в направлении одноименной улицы названа "Заву́лак Прамысло́вы" ("Переу́лок Промысло́вый"). На улице Селицкого в обе стороны появились две остановки под названием "Заво́д ЖБВ" ("Заво́д ЖБВ"). И также две остановки "Капы́льская" ("Копы́льская") расположились с обеих сторон улицы Уборевича; в обоих направлениях появились остановки "Праспе́кт Ракасо́ўскага, 55" ("Проспе́кт Рокоссо́вского, 55"); "Кла́ры Цэ́ткін" ("Кла́ры Це́ткин") - возле дома 49/9 в направлении площади Франтишка Богушевича и в направлении улицы Кальварийской; "Каралі́нскі прае́зд" ("Кароли́нский прое́зд") - на улице Чюрлениса в направлении улицы Каролинской и проспекта Дзержинского и т.д.

Название "Малы́ Трасцяне́ц" ("Ма́лый Тростене́ц") получил остановочный пункт на Смиловичском тракте перед путепроводом с улицы Новой в направлении улицы Селицкого; "Вакза́л" ("Вокза́л") - на улице Бобруйской за перекрестком с улицей Кирова.

Новая ветка метро получает "отражение" на поверхности. Так, остановочному пункту на улице Жуковского за перекрестком с улицей Воронянского в направлении улицы Аэродромной дано название "Ста́нцыя метро́ "Кава́льская Слабада́" ("Ста́нция метро́ "Кова́льская Слобода́").

Всего в перечне новых наименований 54 остановочных пункта. Среди них "Се́нніцкая" ("Се́нницкая"), "Валадзько́" ("Володько́"), "Тра́нспартна-лагісты́чны цэ́нтр "Аэрапо́рт" ("Тра́нспортно-логисти́ческий це́нтр "Аэропо́рт"), "Аўтакамбіна́т № 5" ("Автокомбина́т № 5"), "Тра́ктарны заво́д" ("Тра́кторный заво́д"), "Карва́та" ("Карва́та"), "Лі́пкаўская" ("Ли́пковская"), "Гасці́ніца "Ага́т" ("Гости́ница "Ага́т"), "Та́нкавая" ("Та́нковая"), "Курса́нта Гвішыа́ні" ("Курса́нта Гвишиа́ни"), "Панамаро́ва" ("Пономарева") и др.

Еще 5 остановочных пунктов переименованы. Остановки "Дом афіцэраў", расположенные на улице Карвата в направлении улицы Лесопарковой и в направлении улицы Связистов, теперь будут называться "Сувязі́стаў" ("Связи́стов"). Три остановочных пункта "Кавальская Слабада" - на перекрестке улиц Жуковского, Воронянского - зазвучат немного иначе - "Ста́нцыя метро́ "Кава́льская Слабада́" ("Ста́нция метро́ "Ковальская Слобода́").-0-