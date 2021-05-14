14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня В Минске будет ограничено движение на Партизанском проспекте. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

С 22.00 14 мая до 01.00 15 мая вблизи дома 34/1 по проспекту Партизанскому в Минске запланировано проведение следственного эксперимента. Из-за этого будет частично ограничено движение в обоих направлениях.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-