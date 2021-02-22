В Минске будут комплексно работать над профилактикой повреждения дорожного покрытия

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня на оперативном совещании поручил дорожным службам столицы уделить больше внимания профилактическим мероприятиям, направленным на укрепление дорожного полотна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Решение проблемы разрушения дорожных покрытий заключается в применении комплексных, а не частичных мер. Поэтому в городе необходимо разработать соответствующий график проведения профилактических работ по укреплению столичных дорог. Своевременная обработка трещин поможет замедлить процесс образования выбоин, сохранить целостность дорожного покрытия и увеличить срок его эксплуатации", - отметил глава города.

На совещании также затронули тему уборки снега в столице. Владимир Кухарев потребовал от санитарно-эпидемиологической службы и управления городского хозяйства и энергетики проверить улично-дорожную сеть и привлечь к ответственности балансодержателей территорий, на которых до сих пор не убран снег и припаркованы автомобили, создающие препятствия в работе снегоуборочной техники.-0-