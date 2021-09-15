В Минске будут наносить дорожную разметку на трех участках

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на трех улицах Минска будут наносить дорожную разметку. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", сегодня планируется нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул. Жудро, ул. Байкальская, ул. Янки Брыля.

Госавтоинспекция столицы рекомендует водителям учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть особенно внимательными на данных участках дорог.-0-