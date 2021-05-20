20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске будут совершенствовать систему местного самоуправления. Об этом рассказал журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев после доклада главе государства по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что та система местного самоуправления, которая действует в Минске, требует оптимизации. Мы проработали эти вопросы и сегодня доложили Президенту. С учетом доклада продолжим доработку этих предложений для того, чтобы у нас получился нормативный документ, который позволил бы выстроить систему работы с населением на местах, - отметил мэр города. - Районные администрации - небольшие по своему составу, а население некоторых районов довольно большое. Так, во Фрунзенском проживают 470 тыс. человек, в Московском - 320 тыс. Естественно, в том, чтобы дойти до каждого конкретного человека, есть определенные вопросы. Поэтому мы внесли предложения по улучшению работы, по совершенствованию системы местного самоуправления, чтобы максимально вовлекать в это жителей".

При этом Владимир Кухарев подчеркнул, что важно своевременно обсуждать с людьми эти предложения и оперативно их решать.

"Предполагается создание групп, куда будут входить представители общественности, организаций, предприятий, органов местного самоуправления, чтобы они совместно работали на постоянной основе с населением и решали вопросы, которые для большинства людей являются насущными", - рассказал мэр города.-0-