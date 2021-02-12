В Минске была обеспечена охрана порядка при проведении Всебелорусского народного собрания - ГУВД

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками всех подразделений столичной милиции были приняты необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка при проведении VI Всебелорусского народного собрания, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранители в круглосуточном режиме несли службу, проводя непрерывный анализ складывающейся обстановки. В течение двух дней поступило несколько сообщений о минировании зданий. Сотрудники милиции совместно со спецслужбами оперативно реагировали и выбывали в указанные места. Во всех случаях информация не подтвердилась. Проводятся все необходимые мероприятия по установлению личности автора сообщений.

Столичная Госавтоинспекция приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения: организованы маршруты движения колонн автобусов, задействованных в перевозке делегатов, определены места для временной стоянки транспорта, вводились кратковременные ограничения движения для беспрепятственного проезда. Кроме того, инспекторы ДПС сопровождали колонны снегоуборочной техники, которые работали по причине сложных погодных условий.-0-