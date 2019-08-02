В Минске часть ул. Железнодорожной будет закрыта для транспорта 2-5 августа

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 2 по 5 августа часть ул. Железнодорожной будет закрыта для движения всех видов транспорта, сообщили БЕЛТА в столичной Госавтоинспекции.
Движение всех видов транспорта будет запрещено с 23.00 2 августа до 5.00 5 августа по нечетной стороне ул. Железнодорожной на участке от дома №27 кор.1 до дома №43.-0-
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