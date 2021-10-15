В Минске чествовали 60 лучших солдат-срочников

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин чествовал сегодня 60 военнослужащих срочной службы, которые добились лучших результатов в боевой подготовке в 2020/2021 учебном году, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие прошло в Центральном доме офицеров. На церемонию прибыли солдаты и сержанты из разных воинских частей и подразделений Вооруженных Сил. Почетными гостьями торжественного мероприятия стали матери военнослужащих.

"Во все времена воинская служба была делом особой государственной важности. Она тяжела, и дело не только в неимоверной физической нагрузке, которую испытывают неокрепшие мальчишки, выполняя задачи в зной и холод, днем и ночью, но в той огромной ответственности, которая лежит на плечах каждого из них за мир и покой в нашем общем белорусском доме. Благодаря их профессионализму сегодня те, кто попытался реализовать в стране сценарий цветной революции, не решаются разговаривать с Беларусью с позиции военной силы. Благодаря вчерашним школьникам, а сегодня военнослужащим мы можем мирно трудиться на земле, строить планы на будущее, растить детей в независимой стране. За время службы вы стали высококлассными специалистами - дисциплинированными, исполнительными и ответственными", - сказал Виктор Хренин.

Министр отметил, что военнослужащие неоднократно демонстрировали свои лучшие качества в ходе мероприятий по боевой подготовке. Многие принимали участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021". Некоторые достойно представили страну на Армейских международных играх, завоевав 3 золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. "Глядя на каждого из вас, могу с уверенностью сказать, что у нас замечательная молодежь, из которой вырастают настоящие защитники и патриоты своей страны. Они не пасуют перед изменениями, тяготами и трудностями, спокойно и в соответствии с законом выполняют свой воинский долг. Вы являетесь героями нашего времени", - подчеркнул министр.

Виктор Хренин также поблагодарил матерей военнослужащих срочной службы за хорошее воспитание детей, помощь и поддержку, которую они оказывают им на их жизненном пути. Во время чествования солдаты и сержанты от министра обороны получили часы, а их матери - праздничные букеты.

Среди награжденных - военнослужащий 120-й Ярославской зенитно-ракетной бригады города Барановичи Степан Дубешко и его мама Наталья. По словам солдата, цели стать лучшим у него не было. "Я просто ответственно относился к задачам, которые на меня возложены, старался получать максимум пользы от своей службы, ведь это бесценный опыт. Первое время было тяжело: новая обстановка, люди, задачи, но после адаптировался и привык", - сказал он.

Как рассказала его мама, ей было приятно получить признание как хорошего родителя. Она гордится, что ее сын - солдат белорусской армии, его уважают и признают в коллективе. "Мне кажется, что вырастить честного и порядочного гражданина своей страны - большая заслуга для матери", - подчеркнула Наталья Дубешко.-0-

Фото "ВАЯР"