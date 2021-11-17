В Минске четыре парковки стали платными в ноябре

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Список платных парковок Минска в текущем месяце обновился: теперь за стоянку еще в четырех точках столицы придется заплатить, сообщает БЕЛТА со ссылкой насайт.

С 15 ноября парковки по ул. Рабкоровской (обе стороны от ул. Толстого до ул. Московской) и ул. Раковской (обе стороны от ул. Мельникайте до ул. Обойной) станут платными.

Ранее, с 8 ноября, возобновили работу в платном режиме парковки по ул. Толстого (обе стороны от ул. Московской до ул. Могилевской) и ул. Энгельса (обе стороны от ул. Кирова до ул. Ульяновской).

В ГУ "Парковки столицы" водителей просят быть внимательными и своевременно оплачивать парковку.

Всего, в соответствии с информацией этого учреждения на 1 июля 2021 года, в столице было 6 закрытых парковок на 360 машино-мест и 48 открытых - на 4020 машино-мест.-0-