В Минске до 1 июля принимают заявки на конкурс инвестпроектов

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до 1 июля включительно принимаются заявки для участия в конкурсе инвестпроектов, сообщает пресс-служба Мингорисполкома в своем Telegram-канале "Минск. Официально".
Самые перспективные идеи получат финансовую помощь города. Участие в конкурсе могут принять индивидуальные предприниматели либо небольшие организации. "Предпочтение отдадут предприятиям, которые производят актуальную импортозамещающую продукцию, развивают и расширяют производство товаров, внедряют новые технологии. Обязательное условие - создание новых рабочих мест", - подчеркнули в пресс-службе.
Победители могут рассчитывать на возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, а также компенсацию выплат лизинговых платежей по договорам финансовой аренды.-0-