В Минске до 1 мая полностью заменят покрытие на транспортных коридорах II Европейских игр

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до 1 мая планируется полностью заменить асфальт на дорогах, которые будут задействованы в транспортном обслуживании спортсменов и болельщиков II Европейских игр, а также завершить ямочный ремонт, сообщил сегодня журналистам главный инженер ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Ярослав Павловский, передает корреспондент БЕЛТА.

Основные усилия дорожных служб направлены на транспортные коридоры, МКАД, ул. Аранскую, трассы велогонок, территории вблизи спортивных объектов, автобусного парка №5. "До 1 мая планируется выполнить текущий ремонт с полной заменой покрытия на 209 тыс. кв.м, 14 тыс. кв.м тротуаров. Кроме того, заменим дождеприемные решетки, будут устроены ограждения для проведения велогонок", - сообщил Ярослав Павловский.

По его словам, специалисты "Горремавтодора" в прошлом году обследовали улично-дорожную сеть, сформировали перечень участков, где необходим ремонт. В 2018 году заменено покрытие по транспортным коридорам на 402 тыс. кв.м, в том числе по главным проспектам, пр. Жукова, ул. Аранской, Орловской, Притыцкого, возле стадиона "Динамо", МКАД. Отремонтировано 18 тыс. кв.м тротуаров, 13 тыс. кв.м мостов и путепроводов.

II Европейские игры пройдут 21-30 июня в Минске. Всего будет задействовано 12 спортивных объектов, включая крупнейшие - национальный олимпийский стадион "Динамо", "Минск-Арена", "Чижовка-Арена", Дворец спорта.-0-