В Минске до 15 декабря установят 389 новых контейнерных площадок

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установят 389 контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов до 15 декабря. Об этом заявил на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошел тендер, поэтому теперь точно: совсем скоро будем устанавливать большое количество модульных конструкций для сбора отходов. Их будет 389, места для их расположения надо определять уже сейчас, чтобы к 15 декабря они были установлены", - отметил Александр Дорохович.

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