В Минске до 18 октября перекроют движение на участке ул.Притыцкого

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до 18 октября перекроют движение по улице Притыцкого на участке от МКАД до улицы Лещинского. Об этом БЕЛТА сообщили в Управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В связи с укладкой асфальтобетонного покрытия с 20.30 сегодняшнего дня до 10.00 18 октября предусмотрено закрытие движения всех видов транспорта (за исключением общественного) в Минске по улице Притыцкого на участке от МКАД до улицы Лещинского.

Предусмотрены объезды указанного участка по МКАД, улицам Казимировской и Шаранговича.

"Просим учитывать указанную информацию и планировать свой маршрут заранее. Приносим извинения за временные неудобства", - отмечается в сообщении.-0-