В Минске до 2023 года запланирован капремонт еще четырех путепроводов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до 2023 года планируется провести капитальный ремонт еще четырех путепроводов, сообщил сегодня журналистам директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик в пресс-центре БЕЛТА.
По словам Александра Ярошика, в Минске сформирован план мероприятий по развитию улично-дорожной сети, разработана программа капитального ремонта искусственных сооружений. В нее кроме ремонтируемых в настоящее время путепроводов на МКАД включены еще четыре: через ж/д пути ст. Минск-Товарный по ул. 2-е Кольцо, через ул. Железнодорожную по пр. Жукова, на 18,671-м км МКАД (через ж/д Минск-Гомель) и на 11,335-м км МКАД (через Свислочь). Проектирование первых начнется в ближайшие два года, по мостам на МКАД уже ведется разработка ПСД.
Ориентировочные сроки завершения строительных работ - 2020 (МКАД), 2021 (пр. Жукова), 2023 (ул. 2-е Кольцо) годы.
Всего в Минске насчитывается 103 моста и путепровода.
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