В Минске достаточно ресурсов для поддержания порядка во время избирательной кампании - Сивак

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать безопасность во время проведения кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты и бороться с провокациями. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1".

Отвечая на вопрос о мерах, принимаемым, чтобы обеспечивать порядок на улицах Минска во время проведения кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в президенты, мэр заверил, что для этого ресурсов достаточно. "Но не на первом месте этот ресурс необходимо использовать. На этом этапе пока мы ограничиваемся тем, что объясняем людям, что это за процесс, - пояснил председатель Мингорисполкома. - Это не процесс агитации, когда собираются митинги и идут обсуждения, высказываются мнения, это простой процесс сбора подписей: подошел, расписался и дальше живешь, работаешь".

Он отметил, что в столице все же находятся люди, которые отказываются понимать, что представляет собой процесс сбора подписей. "Они этот процесс сбора подписей специально используют для того, чтобы проводить какую-то агитацию. Причем были такие заявления, чтобы проводить такую агитацию не за себя как за кандидата, а просто, наверное, чтобы навязать свою позицию, устроить какую-то демонстрацию, порой проходят на грани фола перепалки. На этом этапе мы будем принимать решения, чтобы эти провокаторы не появлялись в таких местах", - заверил Анатолий Сивак.-0-