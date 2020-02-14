В Минске экспорт медуслуг в 2019 году превысил Br30,3 млн, на трансплантологию приходится половина

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем экспорта медицинских услуг по организациям, подчиненным комитету по здравоохранению Мингорисполкома, в 2019 году превысил Br30,3 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.
Основным направлением экспорта медицинских услуг стала трансплантология, на которую приходится 49%. На втором месте сфера гематологии - 17%. Менее значительны объемы экспорта услуг в области клинических испытаний лекарственных средств и медизделий - 8%, а также стоматологии - 5%.
Чтобы популяризировать въездной туризм в Беларуси, столичные учреждения здравоохранения заключили в прошлом году 310 договоров с 97 туроператорами. За это время курсы лечения в Минске прошел 231 иностранный гражданин на общую сумму более Br1,6 млн. Средний чек при этом составил Br7,1 тыс. (без учета проходивших лечение в Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии).-0-