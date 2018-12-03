В Минске еще пять зон парковок стали платными

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 3 декабря еще пять зон парковок - на ул. Коллекторной, Бобруйской, Академической, Сурганова и Энгельса - стали платными, сообщили БЕЛТА в ГУ "Парковки столицы".

С этого дня водителям придется платить за стоянку по ул. Коллекторная (обе стороны от ул. Немига до ул. Сухая), ул. Бобруйская (обе стороны от ул. Ульяновская до ул. Свердлова), ул. Академическая (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова), ул. Сурганова (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова) и ул. Энгельса (от ул. Кирова до ул. Ульяновская).

Рядом установлены информационные щиты с указанием тарифа, способов оплаты и времени действия платной парковки.

Всего в Минске насчитывается 50 зон платной парковки более чем на 3,7 тыс. мест, из них 8 закрытых на 590 мест. До 2020 года планируется оборудовать около 25 тыс. платных парковочных мест в границах 2-го городского транспортного кольца. Предусмотрены различные варианты оплаты: с помощью SMS-сообщения, USSD-запроса, приложения для смартфона и интернет-банкинга, а также через платежный терминал или по карте парковки. Установлены три тарифа: Br1, Br2 и Br5 в час. Дороже всего стоит услуга в районе Верхнего города.

Кроме того, на предприятии напомнили, что с 1 декабря в связи c переходом на зимний период эксплуатации все платные уличные парковки открытого типа в столице переходят на новый режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00 с выходными днями в субботу и воскресенье.-0-