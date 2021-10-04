В Минске фрукты и овощи можно приобрести на 147 площадках

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске до 15 ноября фрукты и овощи можно приобрести на 147 площадках, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

"Решением Мингорисполкома от 9 сентября 2021 года определен перечень мест для торговли плодоовощной продукцией. Картофель, овощи и фрукты в столице можно приобрести на 147 площадках в светлое время суток с 15 сентября по 15 ноября. С актуальным списком адресов площадок можно ознакомиться на сайте городского исполнительного комитета и администраций всех районов столицы", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что к работе на торговых площадках приглашаются производители сельскохозяйственной продукции, организации потребительской кооперации, крестьянские и фермерские хозяйства, а также граждане, которые выращивают картофель, овощи и фрукты на личных подворьях. "Для торговли на площадках необходимо получить разрешение. Для этого нужно выбрать конкретную площадку и обратиться в отдел торговли и услуг администрации района, в пределах которого она находится. Обычному человеку, который хочет продать овощи и фрукты с личного подворья, нужно при этом иметь справку из сельсовета о наличии участка и перечне выращиваемой продукции. Представители крестьянского и фермерского хозяйства должны предоставить копию устава, чтобы местный орган власти понимал, какой вид деятельности ведет хозяйство и какую именно продукцию оно выращивает", - объяснили в Мингорисполкоме.

Кроме того, производители сельскохозяйственной продукции, желающие торговать на площадках, должны знать о необходимости приведения рабочего места в порядок по окончании торговли.-0-