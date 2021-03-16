В Минске ГАИ проводит комплекс мероприятий "Пешеход"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках комплекса профилактических мероприятий "Пешеход" сотрудники ГАИ ежедневно дежурят на пешеходных переходах. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"Сотрудники ГАИ несут усиленный надзор за дорожным движением вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Основная задача - снизить количество дорожных происшествий, обеспечивая защищенность пеших участников дорожного движения", - рассказала Анна Тиханович.

Будучи на дежурстве, правоохранители контролируют водителей - как те пропускают пешеходов. В случае необходимости сотрудники ГАИ разъясняют, что при подъезде к пешеходным переходам, особенно нерегулируемым, следует снижать скорость транспортных средств вплоть до полной остановки автомобилей.-0-