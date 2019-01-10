В Минске и Минском районе окунуться в прорубь на Крещение можно в восьми местах

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске и Минском районе на восьми спасательных станциях оборудуют места, где на Крещение можно окунуться в прорубь, сообщили БЕЛТА в городской организации ОСВОД.

Такие площадки будут на водохранилищах Вяча (д. Пильница, 23 км от МКАД), Дрозды (ул. Веснинка, 2а), Криница (д. Заречье, 6 км от МКАД), Птичь (д. Волчковичи, 5 км от МКАД), Цнянское (ул. Кольцова), Минском море (д. Заречье, 7 км от МКАД и д. Качино, ул. Вокзальная, 10,7 км от МКАД), Комсомольском озере (ул. Прогрессивная, 29а).

Медики напоминают, что участники купаний должны иметь хорошее здоровье. К примеру, сосудистые заболевания - варикозная болезнь, атеросклероз - ухудшают кровоснабжение отдаленных участков тела, соответственно переохлаждения у таких людей могут случаться чаще. Также необходимо тепло одеваться до и после купания и не употреблять спиртного, так как от алкоголя некоторое время человек может чувствовать прилив тепла, но затем наступает спазм сосудов, температура тела снижается, особенно в руках и ногах.

Праздник Крещения Господня, или Богоявления православный мир отмечает в ночь с 18 на 19 января. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах после Божественной литургии совершается обряд Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Освященная крещенская вода - величайшая святыня. Ее хранят в течение всего года. Традиционно в этот день тысячи верующих устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться.

Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, ОСВОД призывает соблюдать правила безопасности: окунаться только в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей, перед купанием разогревать тело, сделав разминку, пробежку, идти медленно, чтобы не поскользнуться. К проруби специалисты советуют подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову. Прыжки в воду и полное погружение не рекомендуются. При входе в воду первый раз следует быстро достигнуть нужной глубины, не находиться в проруби более минуты.

После купания стоит растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду, выпить горячий чай.-0-