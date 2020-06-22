В Минске инспекторы ГАИ помогли водителю с маленьким ребенком

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель с маленьким ребенком обратился за помощью к инспекторам ГАИ, ребенка оперативно передали медикам. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Утром 21 июня инспекторы ГАИ Заводского РУВД ехали по Партизанскому проспекту. У станции метро "Могилевская" навстречу им выбежал водитель стоящей на "аварийке" легковушки. Мужчина попросил помощи: в машине находился новорожденный ребенок, который задыхался, а бригада скорой помощи пока не прибыла.

С включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией инспекторы направились к ближайшей больнице.

"Увидев на улице Кабушкина "скорую", милиционеры передали ребенка медикам. Малышу тотчас же была оказана необходимая помощь, - рассказала Ольга Чемоданова. - В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает".-0-