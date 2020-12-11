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11 декабря 2020, 18:47

В Минске инспекторы ГАИ посетят в больницах пострадавших в ДТП детей

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
Акция "Наши дети" подарит праздник 180 тыс. ребят в Минской области
Акция "Наши дети" прошла в столичном Доме ребенка №1 при участии коллектива Белорусского радио

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Партизанском районе столицы стартовала новогодняя благотворительная акция "Наши дети". Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

Мероприятие прошло на базе районного Центра дополнительного образования детей и молодежи "Виктория". Для ребят педагоги организовали праздник с подвижными играми, зимними загадками и песнями. Придать событию сказочное новогоднее настроение помогли участники театра огненных и световых представлений "Элементаль". Сотрудники отдела ГАИ и РОЧС с помощью тематических тестов и викторин напомнили школьникам о правилах безопасности на дороге и дома.

"Сотрудники районного отдела дорожной милиции стараются участвовать во всех детских мероприятиях в районе, - отметил начальник отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Олег Максименко. - С педагогами мы обучаем ребят правилам дорожного движения. Новогодняя благотворительная акция не стала исключением. Помимо этого, инспекторы ГАИ планируют посетить учреждения здравоохранения, в которых находятся пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях дети, и поддержать их в праздничные дни".

Поздравить ребят и пожелать счастливого Нового года пришли депутат Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Тенгиз Думбадзе, заместитель главы администрации Партизанского района Минска Людмила Филиппович, представители районного управления по образованию.

Как отметила начальник отдела воспитательной и идеологической работы, охраны детства управления по образованию Партизанского района Минска Ольга Дроздович, праздник, организованный Центром дополнительного образования детей и молодежи "Виктория", стал отправной точкой всех новогодних чудес района. Во время акции "Наши дети", которая продлится до 10 января, запланированы благотворительные мероприятия по сбору канцелярских товаров, книг, игрушек для воспитанников социальных приютов, детских домов и детей из малообеспеченных семей. Школьники района смогут посетить новогоднее представление во Дворце Республики и принять участие в праздничном балу, который пройдет в Минском городском дворце детей и молодежи. Кроме того, в этот период на базе средней школы №223 состоится международный Рождественский турнир по дзюдо.-0-

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