В Минске использование электронных жировок позволяет ежемесячно экономить 200 кг бумаги

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице использование электронных жировок позволяет ежемесячно экономить около 200 кг бумаги. Об этом сообщил заместитель директора по развитию КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Павел Петрулевич сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня не обязательно бросать извещение в почтовый ящик, рекламные агентства и так постоянно обеспечивают нас "ценной" информацией. Мы внедрили в практику электронные извещения об оплате ЖКУ: рассылаем извещения в формате pdf. Они приходят на несколько дней раньше, их проще хранить и искать. Плюс это экологичнее: меньше печати и перевода бумаги. По скромным подсчетам, порядка 200 кг бумаги ежемесячно экономится таким образом", - отметил Павел Петрулевич.

Сейчас центр реализует и другие проекты. Запускают автоматизированную систему учета эксплуатационных затрат по жилому фонду. Это позволит вести сплошной учет затрат на жилищно-коммунальные услуги. Благодаря такой системе можно исключить манипуляции с цифрами, снять спорные вопросы. С этого года начали переключать на систему столичные ЖЭУ и ЖЭСы. Такая мера поможет повысить эффективность этих организаций, анализировать затраты, определять недоработки.

Похожий проект запускается для товариществ собственников - это интернет-сервис для информационного обмена данными по тем услугам, которые не являются основными. Например, установка и обслуживание домофона и системы видеонаблюдения, оплата труда вахтеров или консьержей - всего порядка восьми неосновных услуг. Разработка позволит в том числе автоматизировать сбор подписей для внедрения новой услуги в доме: можно не организовывать собрание и не ходить по квартирам, а создать опрос на сервисе.

Разрабатывают и экологическую карту Минска: на нее нанесут все места временного хранения отходов, пункты приема мусора для переработки, полигоны. Ожидается, что карта будет автоматизирована: можно будет онлайн смотреть, приехал ли мусоровоз, собрал ли отходы, вывез ли на полигон. На ней могут появиться лавочки, столбы, зеленые насаждения, чтобы можно было определить, какая организация отвечает за тот или иной объект.-0-