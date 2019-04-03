В Минске из водохранилища спасли зайца

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохожие вечером 2 апреля сообщили спасателям, что в водохранилище Лошица находится заяц, который не может выбраться на берег. На помощь животному пришли работники МЧС, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.
"Испуганный заяц находился в воде и пытался выбраться, но высокие бортики водохранилища не позволяли ему это сделать. Один из спасателей по лестнице-штурмовке к животному. Его достали и отпустили в Лошицкий парк", - рассказали в управлении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3991 BYN
|2.401 BYN
|2.408 BYN
|USD
|2.1414 BYN
|2.139 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2729 BYN
|3.281 BYN
|3.29 BYN