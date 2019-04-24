В Минске из-за асфальтирования пр.Дзержинского изменится движение троллейбусов

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с асфальтированием пр. Дзержинского 27-28 апреля вносятся изменения в работу маршрутов городского пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Так, троллейбусы маршрута №36 со стороны ДС "Юго-Запад" ходить не будут, со стороны ДС "Серебрянка" - поедут до КП "Вокзал" по ул.Свердлова, Кирова, Бобруйской, обратно - по ул.Ленинградской, Свердлова и далее по маршруту.

Также отменяется движение троллейбусов №40 со стороны ДС "Юго-Запад", от ДС "Карастояновой" они проследуют до пл.Мясникова по ул.Немига, Мясникова в прямом направлении, ул. К.Цеткин, Немига и далее по маршруту - в обратном.

Троллейбусы №29А со стороны ДС "Лермонтова" ходить не будут, со стороны ДС "Калиновского" поедут до пл.Мясникова.

Работа троллейбусов №53 со стороны ДС "Малиновка-4" будет организована до ст.м. "Михалово", со стороны "ДС Зеленый Луг-7" - отменяется.

На троллейбусном маршруте №46 увеличат количество подвижного состава.

На замену будут введены временные автобусные маршруты. Автобус №936 ДС "Юго-Запад - Бобруйская" будет следовать по ул.Голубева, пр.Газеты "Звязда", ул.Алибегова, пр.Дзержинского (включая заезд на остановку "Белита-Витэкс"), ул.К.Цеткин, Бобруйской в обоих направлениях. Автобус №940 "ДС Юго-Запад - Городской Вал" поедет по ул.Голубева, пр.Дзержинского (включая заезд на остановочные пункты "Белита-Витэкс"), ул.Немига, Городской Вал в обоих направлениях.

В автобусах маршрутов №74С, 936, 940, на дублируемых и закрываемых участках обладатели многоразовых проездных на троллейбус могут ими воспользоваться.-0-