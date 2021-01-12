В Минске из-за аварии без тепла остаются 9 многоквартирных домов и 5 административных зданий

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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за аварии без тепла и горячей воды остаются 9 многоквартирных домов и 5 административных зданий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"11 января в 23.56 поступило сообщение о прорыве трубопровода теплотрассы диаметром 300 мм по ул. Солтыса, 36 в Минске. Без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются 9 многоквартирных жилых домов и 5 административных зданий", - рассказали в пресс-службе.
Предполагаемое время восстановления теплоснабжения и горячего водоснабжения - сегодня в 12.00.-0-