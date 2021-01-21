В Минске из-за порыва теплосетей 22 января не будут работать школа и ясли-сад на ул.Ольшевского

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за экстренного ремонта тепловых сетей 22 января в столице не будут работать школа и ясли-сад по ул.Ольшевского, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".
"По информации предприятия "Минские тепловые сети", 22 января планируется временное отключение горячего водоснабжения и отопления из-за аварийной ситуации на наружных сетях теплоснабжения по ул.Ольшевского, 70 и 74а. Это средняя школа №81 и детский сад №411", - сказано в сообщении.
Этот день дети проведут в учреждениях, расположенных поблизости. Для учеников 81-й школы будут работать дежурные группы в школе №128 (ул.Ольшевского, 59), воспитанников 411-го детсада ждут в яслях-саду №401 (ул.Лынькова, 23е).
В местах временного пребывания детей будут соблюдены необходимые санитарно-эпидемиологические требования и обеспечено горячее питание.
При этом школьные занятия перенесут с пятницы 22 января на субботу 23 января.-0-