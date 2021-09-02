В Минске из-за ремонта пл.Победы 4-5 сентября перекроют движение, автобусы направят в объезд

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ремонтными работами на пл.Победы и участке пр.Независимости от нее до ул.Козлова 4 и 5 сентября будет полностью закрыто движение транспорта. В том числе на этот период изменены маршруты некоторых автобусов, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Так, временно автобусы маршрутов № 18, 26, 26А поедут по ул.Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр.Машерова. На изменяемом участке в обоих направлениях будут выполняться все остановочные пункты.

Движение автобуса №100 организуется в обоих направлениях по пр.Независимости, ул.Я.Купалы, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр.Независимости и далее по маршрутам с выполнением промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.

Автобусы маршрута №115Э поедут в обоих направлениях по пр.Независимости, ул. Я.Купалы, Первомайской, З.Бядули, Козлова, пр.Независимости и далее по маршруту.-0-