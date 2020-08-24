В Минске из-за ремонта путепровода на ул.Долгобродской отменят некоторые троллейбусы

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с капитальным ремонтом путепровода по улице Долгобродской через улицу Ванеева с 24 августа по 1 сентября отменяется движение троллейбусов по маршрутам №35 и 35Д. Об этом БЕЛТА сообщили в "Минсктрансе".

Одновременно организовывается работа временных автобусных маршрутов №т35 и т35Д по трассам отмененного транспорта по будним дням. Пассажирам, имеющим проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) на троллейбус, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты на автобусах этих маршрутов.-0-