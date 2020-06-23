В Минске из-за ремонта путепровода по ул.Орловской с 6 июля меняется движение городского транспорта

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице в связи с реконструкцией путепровода по ул.Орловской на пересечении с пр.Победителей с 6 июля движение в районе развязки ограничат. В работу городского пассажирского транспорта вносятся некоторые изменения, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Отменяется работа троллейбусных маршрутов №10 "ДС Малиновка-4 - ДС Веснянка", №33 "ДС Дражня - ДС Одоевского". И одновременно организуется работа временных автобусных маршрутов №Т10, Т33 со следованием по маршрутам отмененного транспорта.

Пассажирам, имеющим проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок) на троллейбус, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах временных маршрутов.

Также возобновляется работа троллейбусов на маршруте №38. А движение троллейбусов №39, 77 от пр.Пушкина будет организовано по ул.Орловской, пр.Победителей, ул.Саперов, ул.Тимирязева, ул.Л.Украинки с разворотом вокруг квартала.

Как сообщалось ранее, Мингорисполком принял решение №1784, которым на 4 месяца вводятся ограничения. Движение транспорта, самоходных машин по ул.Орловской на участке от ул.Тимирязева до существующих съездов путепровода по ул.Орловской через пр.Победителей и по пр.Победителей на участке от ул.Нарочанской до ул.Саперов будет ограничено с 8.00 6 июля до 24.00 6 ноября.

Основные ремонтные работы будут организованы в круглосуточном режиме внутри кольца развязки. Пролетное строение и верхние части опор демонтируют, после усиления оставшихся частей опор сверху положат новые пролеты с использованием цельномонолитных балок и мостовое полотно.

Необходимость реконструкции связана с тем, что в некоторых балках путепровода были обнаружены трещины. Сначала крайние полосы закрыли для движения, а под сооружением установили подпорки на случай проседания конструкции. Готовящаяся реконструкция сделает дорожный объект безопасным.-0-