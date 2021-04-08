8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за снегопада остановилось движение автобусов по маршруту №73, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минсктранса".

"С 9.21 в связи со сложными погодными условиями на ул.Мястровская остановлено движение автобусов на маршруте №73. Движение организовано по ул.Тимирязева, Княгининская в обоих направлениях", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, несмотря на то, что город с самого утра накрыл снегопад, перегрузки в автомобильном трафике не наблюдается. Сервис "Яндекс. Пробки" показывает только 3-балльные заторы.-0-

Движение автобусов по маршруту №73 в Минске возобновлено С 9.21 в связи со сложными погодными условиями на ул.Мястровская было остановлено движение автобусов на маршруте №73. В обоих направления транспорт был вынужден двигаться в объезд.