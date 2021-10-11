В Минске из-за укладки асфальта частично ограничено движение по ул.Ваупшасова

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с укладкой асфальта сегодня до 17.00 введено частичное ограничение движения по двум полосам проезжей части улицы Ваупшасова, в районе пересечения с улицей Солтыса в направлении улицы Радиальной. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения с пониманием отнестись к производству ремонтных работ.

"Во избежание заторовых ситуаций водителям необходимо заранее выбирать маршрут с учетом указанной информации", - добавили в ГАИ.-0-