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2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменен график приема граждан для оформления биометрических документов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
С 4 сентября устанавливается следующий график приема граждан в столичных подразделениях по гражданству и миграции:
вторник: с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
среда: с 11.00 до 15.00 и с 16.00 до 20.00;
четверг: с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
пятница: с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
суббота: с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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