В Минске изменен перечень госсоцстандартов по обслуживанию населения

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В перечень государственных социальных стандартов по обслуживанию населения Минска внесены изменения. Соответствующее решение Мингорисполкома от 11 марта 2021 года №795 "Об изменении решения Минского городского исполнительного комитета от 26 июня 2003 года №1013" опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Прежде всего, из самого названия перечня исключено слово "минимальные" - остались просто государственные социальные стандарты по обслуживанию населения Минска.

В ЖКХ установлены следующие стандарты. Доступ к централизованным системам водоснабжения с 2021 года должны иметь 85% населения города, с 2026-го - 100%. Норматив отопления жилых помещений - не менее 18 градусов; температуры горячей воды - не менее 50 градусов (а ее подача должна быть ежедневной). Нормой является освещение не менее 90% улиц, столько же должно иметь усовершенствованное покрытие. Общественные уборные устанавливаются в расчете не менее одного прибора на 1 тыс. человек.

В образовании у всех дошколят должна быть возможность посещать соответствующие учреждения, у 100% детей пятилетнего возраста - возможность подготовки к обучению в учреждениях общего среднего образования. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного воспитанника в учреждениях дошкольного образования, специальных яслях-садах, специальных детских садах - не менее Br2,2 тыс. в год; на одного учащегося в учреждениях общего среднего образования - не менее Br1,7 тыс. в год; в специальных общеобразовательных школах - не менее Br7,9 тыс.; в учреждениях профессионально-технического образования - не менее Br3,8 тыс.; в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи - не менее Br120. Также в перечне указаны нормативы площади на одного ребенка в учреждениях различного типа и обеспеченности компьютерами.

Бюджетные расходы на культуру установлены в расчете 1,5 базовой величины на одного человека; на физическую культуру и спорт - не менее 0,7 БВ (с 1 января 2021 года 1 БВ - Br29).

Заявку на установку телефона должны удовлетворить максимум за год, а норматив телефонизации учреждений здравоохранения - 100%. Также в Минске должна быть обеспечена возможность услуг широкополосного доступа в интернет. Частота доставки почты - один-два раза в день шесть дней в неделю.

В городских перевозках предполагается по одному автобусу (троллейбусу, трамваю, вагону метро), работающему на линии, на 1,5 тыс. населения в будние дни, на 2 тыс. - в выходные и по праздникам.

Уже давно выполняется норматив, по которому в каждом административном районе должен быть центр социального обслуживания населения, при этом предусмотрен один центр социальной помощи семье и детям на город. В перечне также перечисляются нормативы обеспеченности жилой площадью в стационарных учреждениях соцобслуживания.

В здравоохранении на 1,3 тыс. жителей должен быть один врач общей практики, участковый врач (суммарно), в том числе: норма количества участковых врачей-терапевтов - один на 1,7 тыс. взрослого населения; участковых врачей-педиатров - один на 0,8 тыс. детского населения; врачей общей практики - один на 1,3 тыс. взрослого и детского населения / на 1,5 тыс. взрослого населения. На 1 тыс. жителей необходимо 8 коек в больничных организациях. Одна бригада скорой медицинской помощи - на 12 тыс. жителей. На 11,5 тыс. минчан - одна аптека.

На 1 тыс. жителей необходимо как минимум 610 кв.м торговых площадей и 45 мест в общедоступных объектах общественного питания.

Кроме того, из первоначального решения горисполкома исключены три пункта. Согласно одному из них, минимальные социальные стандарты по обслуживанию населения были обязательными для использования в организациях всех форм собственности; использовались при формировании бюджета города и внебюджетных страховых фондов и реализовывались в пределах выделяемых на эти цели средств; устанавливались в денежном выражении ежегодно с учетом предусмотренных средств. Удалена рекомендация активного участия профсоюзных организаций и горкома БРСМ в работе по внедрению системы государственных минимальных социальных стандартов по обслуживанию минчан.-0-