В Минске изменились налоги для владельцев собак

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены новые ставки налога за владение собаками. Соответствующее решение Минского городского Совета депутатов от 20 марта 2019 года №117 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения в решение Мингорсовета от 24 ноября 2010 года №60.

Ставка за налоговый период устанавливается в размере 1 базовой величины (1 БВ составляет Br25,5) за породы собак, вкюченные в перечень потенциально опасных, 0,3 БВ - в иных случаях. В предыдущем решении цифры составляли соответственно 0,75 БВ и от 0,2 БВ до 0,6 БВ (в зависимости от высоты в холке).

В новой редакции изложен пункт, где идет речь о том, кто освобождается от налога. В их числе граждане, проживающие в одноквартирных блокированных жилых домах при условии содержания ими не более одной собаки в случае, если собака не используется в предпринимательской деятельности.

Решение вступает в силу после официального опубликования.-0-