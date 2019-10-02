В Минске изменились тарифы за эвакуацию автомобиля и хранение на штрафстоянке

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске изменились тарифы на работы (услуги) по принудительной отбуксировке (эвакуации), а также хранению транспортных средств. Соответствующее решение Мингорисполкома от 19 сентября 2019 года №2915 опубликовано сегодня на Национальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.

Доставка во время принудительной отбуксировки (эвакуации) транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор будет стоить Br63, с частичной погрузкой на эвакуатор - Br53. За хранение принудительно отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства на охраняемой стоянке в течение 1-3 суток автовладельцы заплатят за одни сутки Br7,40, в течение 4-9 суток - Br4,20 за сутки, десятые и последующие сутки хранения можно будет оплатить по тарифу Br3,20.

Решение Мингорисполкома вступает в силу после его официального опубликования.-0-