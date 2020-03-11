В Минске изменится движение общественного транспорта из-за строительства кольца до ул.Толстого

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за строительства первого городского кольца до ул.Толстого в Минске с 14 марта и примерно по 30 июня будут внесены изменения в работу пассажирского транспорта, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

Движение автобусов маршрутов №73, 163 со стороны ул.Московской организуется по пр.Независимости, ул.Городской Вал, ул.Немига, пр.Победителей и далее по маршруту с остановочным пунктом "пл.Независимости" на изменяемом участке, в обратном направлении - без изменений.

Автобусы маршрутов №24, 65 в направлении ул.Воронянского от ул.Мясникова будут ходить по ул.Московской, ул.Могилевской, ул.Жуковского и далее по маршрутам, в обратном направлении - без изменений.

Автобусам маршрута №38 присвоят наименование "ДС Карастояновой - Вокзал". Они будут следовать от ул.М.Богдановича, по ул.Немига, пл.Ф.Богушевича, ул.К.Цеткин, ул.Бобруйской в прямом направлении, ул.Бобруйской, ул.Мясникова, ул.Немига и далее по маршруту - в обратном направлении.

Автобусы и троллейбусы с ул.Московской на ул.Толстого и до ДС Дружная будут двигаться по местному проезду вдоль дома №1 по ул.Московской в обоих направлениях.-0-