В Минске к 90-летию белорусской энергосистемы открыли памятный камень и заложили аллею

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие по высадке аллеи и открытию памятного камня, приуроченного к 90-летию белорусской энергосистемы, прошло сегодня в минском ЖК "Магистр", передает корреспондент БЕЛТА.

Аллея положила начало большого проекта по созданию в этом районе современного экопарка. Для энергетиков большая честь дать старт этому проекту, отметил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Руководитель Минэнерго напомнил, что история энергосистемы страны берет начало с плана ГОЭЛРО - стратегического документа для развития экономики и промышленности, в котором ключевая роль отводилась электрификации. В соответствии с этим планом были реализованы масштабные, во многом уникальные проекты, которые создали основу для дальнейшей модернизации электросетевой инфраструктуры, увеличения количества и установленной мощности электростанций. Белорусские энергетики внесли весомый вклад в эту работу.

"В настоящее время электроэнергетический комплекс динамично развивается и занимает одно из ведущих мест в экономике нашей страны", - подчеркнул Виктор Каранкевич. В соответствии с поручениями главы государства на системной основе выполняется модернизация основных производственных фондов организаций отрасли. Только за последние 10 лет мощности в электроэнергетике увеличились на 20%, что позволило удовлетворить растущие потребности населения и реального сектора экономики в электроэнергии за счет ее производства на собственных генерирующих источниках.

Проведена масштабная модернизация электростанций, установлены новые парогазовые блоки мощностью по 400 МВт на Лукомльской ГРЭС, Минской ТЭЦ-5, Березовской ГРЭС. Самым масштабным проектом стало строительство Белорусской атомной электростанции. В настоящее время на первом энергоблоке БелАЭС проходит комплексное опробование оборудования на номинальной мощности реакторной установки. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации блока.

Виктор Каранкевич отметил, что все обозначенные достижения стали возможными благодаря добросовестному труду и профессионализму работников организаций отрасли - это 60,5 тыс. человек. Министр поблагодарил их за плодотворный труд, преданность делу, самоотдачу, выразил слова почтения ветеранам, труд которых - пример для молодежи.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович в свою очередь выразил благодарность энергетикам за напряженную и ответственную работу. "Вы круглосуточно обеспечиваете стабильную работу энергосистемы, чтобы все потребители жили в комфорте и тепле, - сказал он. - Перед нами стоит еще множество задач, в том числе надо наращивать объемы перекладки тепловых сетей. Уверен, все эти задачи нам по плечу".

По словам Александра Дороховича, в планах к Дню города - обустроить в каждом районе столицы места для отдыха. "Мы выбрали места, которые так или иначе требуют благоустройства. Сегодня энергетики присоединились к озеленению нашего города, это очень хорошая инициатива", - подчеркнул он.-0-