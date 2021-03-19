19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске к нотариусам чаще всего обращались за исполнительной надписью о взыскании долга, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Минской городской нотариальной палаты.

Всего за прошлый год столичными нотариусами совершено более 400 тыс. нотариальных действий. Среди основных нотариальных действий, которые совершались нотариусами в Минске, первое место по количеству занимают исполнительные надписи о взыскании с должника денежной суммы (около трети от всех нотариальных действий). И их количество в прошлом году увеличилось более чем на 5%.

Из стабильно востребованных в последние годы среди населения нотариальных действий - заключение брачных договоров (1746). Пользуются спросом нотариальные действия о передаче документов в регистрирующие органы, удостоверении внешней формы электронного документа на бумажном носителе, о передаче заявлений. В этом же списке - нотариальное удостоверение сделок об отчуждении недвижимого имущества и договоров залога. В прошлом году незначительно, но выросло количество заключенных соглашений об уплате алиментов (всего - 88).

По итогам прошлого года в столице значительно выросло (+10%) количество одного из наиболее трудоемких нотариальных действий, связанных с оформлением наследственных прав. Нотариусами округа были открыты практически 14 тыс. наследственных дел. Более того, тема наследства (как правильно с правовой точки зрения распорядиться своим имуществом и сбережениями или как вступить в наследство) чаще всего звучит во время проведения консультаций.

К слову, в прошлом году в Минске во время консультаций по телефону, в том числе в ходе республиканских и иных акций, квалифицированные разъяснения от нотариусов смогли получить более 3 тыс. обратившихся.

"А уже в ближайших планах - организация записи для приема у столичного нотариуса по единому номеру телефона. Кроме того, сейчас прорабатываются организационные вопросы с заинтересованными ведомствами о получении допуска нотариусов к некоторым базам данных, что позволит максимально оперативно совершать ряд нотариальных действий", - добавили в городской нотариальной палате.

Сегодня спрос жителей Минска и тех, кто в силу определенных причин должен совершать нотариальные действия именно в столице, обеспечивают немногим более 200 нотариусов. Средний стаж у столичного нотариуса - около 20 лет, средний возраст - 46 лет, а лицо, за редким исключением, - женское.-0-