В Минске к новогодним праздникам продали более 3 млн бутылок шампанского

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане к Новому году и Рождеству приобрели более 3 млн бутылок шампанского и игристых вин. Об этом заявил заместитель начальника отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома Дмитрий Плеханов сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 4-м квартале 2019 года было реализовано свыше 3 млн бутылок шампанского и игристых вин, что выше уровня 2018 года (рост составил 102%). Также столичными организациями торговли продано более 450 тыс. новогодних подарков (115% к уровню 2018 года). Покупатели отдавали предпочтение продукции "Коммунарки" (380 тыс. штук) и "Спартака" (около 80 тыс. штук)", - сказал Дмитрий Плеханов.

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