В Минске ливень вызвал подтопление улиц и затруднение в работе транспорта - ГАИ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливень 14 июля вызвал подтопления улиц Минска и затруднение в работе транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Накануне вечером после сильного ливня наблюдались подтопления на ряде столичных улиц. В частности, скопление воды зафиксировано на участке улицы Интернациональной от улицы Комсомольской до улицы Ленина. Похожая ситуация возникла и на улице Чкалова, рядом с домом №1, а также на перекрестках Партизанского проспекта с улицей Кулешова и проспекта Независимости с улицами Ленина, Интернациональной и Толбухина. Движение транспорта в этих местах было затруднено", - рассказали в ГАИ.

Сотрудники ГАИ круглосуточно ведут мониторинг улично-дорожной сети города и готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения, оказавшимся в затруднительной ситуации.

Госавтоинспекция рекомендует водителям при сильном дожде и ветре парковать свои автомобили вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. "Если непогода застала в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд или съехать на обочину и остановиться. Нелишним будет включить аварийную сигнализацию", - добавили в ГАИ.-0-