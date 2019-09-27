В Минске лжегазовики продают датчики загазованности и задымления по завышенным ценам

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске появились мошенники, которые представляются сотрудниками, контролирующими исправность газового оборудования, и навязывают покупку датчика загазованности и задымления. Об этом сообщили БЕЛТА в УП "Мингаз".

Мошенники сначала якобы осматривают газовое оборудование, а затем начинают навязывать покупку датчика загазованности и задымления или иное оборудование. Особый акцент лжеспециалисты делают на льготы, предусмотренные для одиноких пенсионеров.

Напуганные и возмущенные граждане, проживающие по ул.Цнянской, сообщили о лжегазовиках в Советское РУВД г.Минска. Пока правоохранительные органы проверяют имеющиеся данные, работники УП "Мингаз" провели свое расследование. Взяв в одном из договоров данные представлявшихся газовиками, они направились в торговый дом "Монетка". Там указанный офиса ЧТУП "ГазКонтроль Дом Системы Безопасности" не обнаружили. Также удалось выяснить, что аналогичные случаи продажи сигнализаторов загазованности и газовых счетчиков произошли не только в Беларуси, но и в России. Эти факты неоднократно освещались в СМИ.

УП "Мингаз" просит своих абонентов быть бдительными. "Помните, что газоснабжающая организация сообщает о проведении планового технического обслуживания газоиспользующего оборудования не менее чем за три дня. Узнать об этом можно через объявления на информационных досках или дверях подъездов с указанием контактных телефонов. Во время таких визитов сотрудники обязаны предъявить удостоверения, назвать полное наименование организации и свои фамилии, а также быть одетыми в спецодежду с логотипом организации. В Минске и Минском районе это УП "Мингаз", - призывают на предприятии. Потребители могут проверить информацию о специалистах и выполняемых работах, позвонив в газоснабжающую организацию.

"В соответствии с действующим законодательством, в уже существующих жилых домах и квартирах, до проведения в них капитального ремонта, реконструкции, модернизации, установка индивидуальных приборов учета расхода газа и систем оповещения об опасной концентрации метана, угарного газа носит рекомендательный характер. В настоящее время средняя стоимость таких сигнализаторов порядка Br40", - обращают внимание в "Мингазе".-0-