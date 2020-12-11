11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске масочный режим соблюдают в 95% магазинов и 93% объектов общепита. Персонал и посетители кафе и ресторанов с каждой неделей все меньше нарушают антиковидные меры, сообщила сегодня журналистам главный санитарный врач Минска Светлана Ермак, передает корреспондент БЕЛТА.

"Еженедельно санитарной службой города проводится оценка соблюдения масочного режима, соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий на всех объектах города. За прошедшую неделю процент неиспользования масок на объектах торговли составил где-то 5% (неделей ранее - 9%), снизилось количество объектов общепита, где нарушают масочный режим: где-то с 9% до 7%", - отметила Светлана Ермак.

По оценке санслужбы, в банках и почтовых отделения люди тоже стали более ответственно соблюдать масочный режим. "Мы этому рады и надеемся, что так и будет продолжаться в дальнейшем. Только всеобщими усилиями мы можем победить эту коварную инфекцию", - сказала Светлана Ермак.

Санслужба Минска еще раз просит жителей и гостей столицы выполнять введенные в городе антикоронавирусные меры: соблюдать масочный режим, дистанцирование, пользоваться антисептиками и т.д.

"Профилактические мероприятия нужно выполнять, потому что коронавирусная инфекция COVID-19 новая, до конца еще не изученная. И никто не знает, как она поведет себя дальше. Поэтому меры профилактики остаются актуальными", - подчеркнула главный санврач Минска.-0-