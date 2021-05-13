В Минске матросы-спасатели уже приступили к работе - ОСВОД

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске матросы-спасатели уже приступили к работе, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД Дмитрий Храпков.

"К купальному сезону 2021 года все 8 спасательных станций и 9 сезонных спасательных постов укомплектованы матросами-спасателями согласно штатному расписанию, а это более 70 человек. Все они сдали нормативы спасателя (подача круга, гребля на лодке 150 м, плавание 100 м, транспортировка манекена) и приступили к работе с 1 мая. На спасательных станциях все плавсредства сняты с консервации и обслужены лодочные моторы, выставлены буи на пляжах. Работниками спасательных станций регулярно проводятся профилактические рейды с целью недопущения нарушений правил безопасности у воды", - рассказал Дмитрий Храпков.

По его словам, решения о закреплении зон массового отдыха и готовности к весенне-летнему сезону приняты всеми администрациями районов. "В соответствии с согласованным графиком с 1 мая проводятся совместные рейды председателей районных организаций с сотрудниками РОЧС, РУВД и БРСМ по местам, запрещенным для купания. Управлением идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома согласованы информационные листовки и тематический ролик МГО ОСВОД для размещения на период с 1 мая по 31 сентября в качестве социальной рекламы. Информация о содействии в размещении правил безопасности в летний период направлена в "Беллифтрекламу", в "Минсктранс" - бегущая строка на остановках, в Минское городское жилищное хозяйство - для размещения на извещениях за ЖКУ. Также достигнута договоренность с ЖРЭУ о размещении информационных листовок на стендах жилых домов", - отметил начальник службы.

Учреждения образования Минска обеспечиваются информационными материалами по вопросам безопасности. Эта работа активирована в преддверии летних каникул. Проводится работа по установке и размещению на берегах водоемов стендов "Купаться запрещено!" с указанием ответственности за нарушение запрета. "На 21 пляже, балансодержателями которых являются Лесопарковое хозяйство и "Зеленстрой" Центрального района, установлены стенды, где размещена информация о правилах купания и приема солнечных ванн, способы спасания и оказания первой медицинской помощи при утоплении, а также правилах поведения на пляже", - подчеркнул Дмитрий Храпков.

Во взаимодействии с УВД Мингорисполкома и РУВД Минского района организована рейдовая работа по совместному с ОСВОД патрулированию акваторий пляжей на катерах с целью упреждения нарушений правил безопасности на водоемах, а также недопущения нарушений правопорядка на пляжах. "Таким образом весь личный состав Минской городской организации ОСВОД готов к выполнению задач по спасению и охране жизни людей на водах в районах действия спасательных станций и постов, к проведению разъяснительной работы среди населения по предупреждению несчастных случаев на водах", - заключил начальник службы.-0-

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