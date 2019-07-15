В Минске меняется движение транспорта на время ремонта путепровода МКАД на ул. Железнодорожной

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 20 июля до мая 2020 года меняется движение городского пассажирского транспорта в связи с капитальным ремонтом путепровода МКАД по ул. Железнодорожной через железную дорогу Минск-Брест, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

Так, автобусы маршрута №6 от ул. Минина до ДС "Дружная" поедут по ул. Железнодорожной, ул. Щорса, пр. Дзержинского, ул. К.Цеткин, ул. Толстого в обоих направлениях с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке кроме "Мясникова", "Толстого", "Разинская" в направлении Брилевичей.

Движение автобусов маршрута №32С от ул. Семашко до ул. Московской будет организовано по ул. Железнодорожной, ул. Уманской, пр. Дзержинского, пр. Жукова, ул. Аэродромной, ул. Чкалова в прямом направлении. Обратно транспорт будет двигаться по ул. Чкалова, ул. Брилевской, пр. Жукова, пр. Дзержинского, ул. Уманской, ул. Железнодорожной с остановками "ст. м. Михалово", "Невский переулок", "Гостиница "Спутник", "Академия управления" в обоих направлениях.

Автобусы №101 от пр. Пушкина до ДС "Дружная" проследуют по пр. Жукова, ул. Аэродромной, ул. Чкалова, ул. Московской, ул. Толстого в прямом направлении, обратно - по ул. Толстого, ул. Московской, ул. Чкалова, ул. Брилевской, пр. Жукова. На изменяемом участке в обоих направлениях будут организованы остановки "Невский переулок", "Брилевская", "Гостиница "Спутник", "Академия управления".

Движение маршруток №1280-ТК от ул. Голубева до пр. Независимости организуется по пр. Дзержинского, пр. Жукова, ул. Аэродромной, ул. Чкалова, ул. Московской в прямом направлении, обратно - по ул. Московской, ул. Чкалова, ул. Брилевской, пр. Жукова, пр. Дзержинского, ул. Алибегова, пр. Газеты "Правда".

Автобусы №52 со стороны ул. Маяковского будут следовать до ул. Суражской. Маршруту присвоят наименование "Червенский рынок - Товарная". Со стороны ул. Лермонтова движение транспорта отменяется.

Троллейбусы №64 со стороны Малиновки до ДС "Лермонтова" поедут от пр. Дзержинского по ул. Железнодорожной, ул. Щорса, ул. Р.Люксембург, ул. Лермонтова в прямом направлении, в обратном направлении - по ул. К.Либкнехта, ул. Хмелевского, ул. Р.Люксембург, ул. Щорса, ул. Железнодорожной и далее. Маршрут №64 будет называться "ДС Малиновка-4 - ДС Лермонтова".

Троллейбусы №63 (с обслуживанием электробусами) проследуют от ул. Гурского до ДС "Дружная" по пр. Дзержинского, пр. Жукова, ул. Аэродромной, ул. Чкалова, ул. Московской, ул. Толстого в прямом направлении. Обратно будут ездить по ул. Толстого, ул. Московской, ул. Чкалова, ул. Брилевской, пр. Жукова, пр. Дзержинского. В обоих направления будут выполняться остановочные пункты "Грушевская", "Невский переулок", "Брилевская", "Гостиница "Спутник", "Академия управления".

Троллейбусы маршрута №66 со стороны ДС "Сухарево-5" до ул. Железнодорожной от ул. Гурского будут двигаться по пр. Дзержинского, ул. Щорса в прямом направлении, обратно - по ул. Железнодорожной, ул. Уманской, ул. Гурского и далее. Маршруту присвоят название "ДС Сухарево-5 - Щорса".

Работа троллейбусов №8 отменяется.

Для компенсации снятого троллейбусного движения по всем дням недели организуется работа временного автобусного маршрута №908 "ДС Сухарево-5 - ДС Дружная" по действующей трассе троллейбуса №8. Автобус поедет от ДС "Сухарево-5" до ст. м. Михалово и далее по пр. Дзержинского, пр. Жукова, ул. Аэродромной, ул. Чкалова, ул. Московской, ул. Толстого в прямом направлении. Обратно проследует по ул. Толстого, ул. Московской, ул. Чкалова, ул. Брилевской, пр. Жукова, пр. Дзержинского. На изменяемом участке в обоих направлениях будут остановки "Грушевская", "Невский переулок", "Брилевская", "Гостиница "Спутник", "Академия управления".

Трассу автобусного маршрута №50С со стороны ДС "Сухарево-5" сократят до железнодорожного вокзала со следованием по ул. Городской Вал, пр. Независимости, ул. Свердлова, ул. Кирова в прямом направлении; в обратном - по ул. Кирова, ул. Бобруйской, пр. Независимости, ул. Городской Вал и далее. Маршрут переименуют в "ДС Сухарево-5 - Вокзал". В выходные дни автобус ходить не будет. Высадка пассажиров в районе железнодорожного вокзала будет организована на остановке "Кирова", посадка - на "Вокзал" и "Ленинградская".

Пассажирам, имеющим проездные документы или единые проездные документы на определенный период времени (без лимита поездок), в составе которых один из видов транспорта - троллейбус, предоставляется право на проезд без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №32С, 908 на дублируемых и изменяемых участках до 1 августа текущего года.

Также временно исключается из транспортного обслуживания остановочный пункт "Вагоноремонтный завод". Пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами и троллейбусами с остановки "Щорса" по ул. Железнодорожной.-0-