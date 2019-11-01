В Минске меняются подходы к капитальному ремонту жилых домов

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 2019 года изменились подходы к распределению площадей жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту, по каждому из районов столицы с учетом особенностей их застройки. Об этом сообщил сегодня журналистам главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Владимир Лебедь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подходы к капитальному ремонту в Минске кардинально изменились. Еще в прошлом году до города определялся общий показатель по объемам капремонта в 2,8%. Администрация доводила до каждого из девяти районов также 2,8% от обслуживаемого жилого фонда для проведения капремонта. Если сравнивать, например, Партизанский район старой застройки и молодой Фрунзенский, то при соблюдении таких требований в первом случае мы бы вышли на ремонт домов 50-х годов застройки, а во втором - уже 80-х годов. Сейчас площадь жилфонда, подлежащего капремонту, стала распределяться с учетом показателей застройки: Партизанскому району отводится больше, Фрунзенскому - меньше", - сказал Владимир Лебедь.

Главный инженер также отметил, что в Минске доведенный показатель по капремонту 965 тыс. кв.м жилья в этом году выполнен - на всех объектах ведутся ремонтные работы. К 2020 году в Беларуси объемы жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту, увеличатся с 2,8% до 3%. Соответственно, в Минске капитальный ремонт будет производиться на площади в 1 млн 90 кв.м (всего 247 объектов).

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