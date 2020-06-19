В Минске минувшая гроза с ветром повредила более 550 деревьев

Фото МЧС
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 550 деревьев повреждено ветром в столице: о последствиях вечерней непогоды 18 июня столичная мэрия информирует в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
"Работы по уборке ведутся в оперативном порядке. В первую очередь удалены поваленные деревья, которые мешали жизнеобеспечению города. Распиловка остальных продолжается", - уточняется в сообщении.
Взамен поломанных и выкорчеванных ветром деревьев предстоящей осенью высадят новые.-0-
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По городу местами подтоплена проезжая часть: участки от стадиона "Трактор" до площади Ванеева, от улицы Богдановича до улицы Э.Пашкевич, улица Орловская в районе Долгиновского тракта, улица Комсомольская.