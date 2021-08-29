В Минске мобильные датчики контролируют скорость в 11 местах

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мобильные датчики контролируют сегодня скорость в 11 местах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание, что мобильные датчики работают в следующих местах.

с 00.00 до 24.00 - МКАД, 53-й км;

с 12.00 до 24.00 - МКАД, 17-й км; ул. Денисовская, в районе пересечения с пер. Соколянским (60 км/ч); пр. Независимости - ул. Фогеля (80 км/ч); пр. Партизанский, д. 75 (60 км/ч); МКАД, 41-й км (90 км/ч); ул. Орловская, д. 80 (60 км/ч); ул. Чкалова, д. 1 (60 км/ч); ул. Ваупшасова, д. 4/15 (60 км/ч).

с 19.30 до 3.00 - пр. Независимости, д. 45 (60 км/ч); ул. Кальварийская, д. 25 (60 км/ч).

Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим движения.-0-