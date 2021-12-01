В Минске мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня мобильные датчики контроля скорости будут работать на 13 участках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В частности, с 07.00 до 20.00 датчики включены на 36-м км МКАД (90 км/ч). С 08.00 до 20.00 они будут работать на ул.Радиальной, 54 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 системы контроля будут следить за дорожной обстановкой на ул.Притыцкого, 38, пр.Пушкина, 70A, пр.Партизанском, 8, ул.Орловской, 66, пр.Жукова, 17, ул.Ташкентской (в районе моста р.Свислочь), ул.Кальварийской, 58 к.1 и ул.Ленина, 46 (60 км/ч), а также на пр.Независимости, 156 (80 км/ч). С 20.00 до 03.00 мобильные датчики включат на ул.Московской, 8 - со стороны пр.Независимости в направлении пер.Молочного (50 км/ч) и со стороны ул.Рабкоровской в направлении пр.Независимости (60 км/ч).

ГАИ призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать погодные условия.-0-